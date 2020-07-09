Hakan Kurtaş kimdir Mucize Doktor'un oyuncu kadrosuna katıldı!

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle sezonu erken kapatan Mucize Doktor dizisi, Eylül'de başlayacak yeni sezona güçlü bir oyuncu kadrosuyla çıkmayı planlıyor. Reyting rekortmeni diziye Seda Bakan'ın ardından sürpriz bir isim daha transfer oldu.

Doruk karakterine hayat verecek

Son olarak 2018 yapımı Çarpışma dizisinde Demir karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Hakan Kurtaş, Mucize Doktor'a dahil oldu. Dizide Doruk karakterini canlandıracak olan Hakan Kurtaş, 29. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak. Sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak Doruk, Berhayat Hastanesi'nde yeni doktor rolünü üstlenecek.

Hakan Kurtaş kimdir?

Aslen İzmirli olan Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988'de İzmir'de doğdu. Annesi iktisatçı, babası ise çocuk doktorudur. Ailesinin 3 oğlundan biridir. Ortaokul yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başlayan Kurtaş, lise yıllarında amatör olarak oyunculuk yapmaya başladı. 2010 yılında, DOT Tiyatrosunun "Punk Rock" oyununda yer aldı.Lise eğitimini, Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitiminden önce tiyatro oyunculuğunun yanı sıra profesyonel spor kulüplerinde basketbolculuk yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Kurtaş, müzik ve karikatürle de uğraştı.

TV oyunculuğu kariyerine ilk kez 2010 yılında ATV'de yayınlanan "Ezel" dizisinin son bölümünde rol alarak başladı. Sonraki yıl ise "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizi filmdeki "Sinan Harmangil" rolüyle popülerlik kazandı. 2012 yılında, ilk kez "Vücut" adlı sinema filmiyle beyaz perdeye adım attı ve ödül aldı. Aynı yıl, sergilediği "Süpernova" adlı tiyatro oyununda, canlandırdığı boksör rolü için uzun bir süre boks eğitimi aldı.2013 yılında, "Bir Aralık" adlı müzik grubunu; arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cem Tunçer ile birlikte kurdu.