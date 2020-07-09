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Survivor Mert, rakip takımdaki yarışmacı Cemal Can'ı birinci yapmak için destek istedi

Mert Öcal, Survivor'da yarıştığı dönem rakip takımında yer alan Cemal Can'ı birinci yapmak için harekete geçti. Cemal için SMS desteği istedi.

Survivor Mert, rakip takımdaki yarışmacı Cemal Can'ı birinci yapmak için destek istedi
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Survivor'dan beklenmedik bir şekilde elenen model ve oyuncu Mert Öcal, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Yarışmada Ünlüler takımında yarışan Mert, rakip takımında olan Cemal Can'ın şampiyon olması için sosyal medya kullanıcılarını organize etmeye çalıştı.

"Cemal Can'ı şampiyon yapmaya var mısınız?"

Twitter hesabından yarışmayla ilgili paylaşım yapan Mert Öcal, "Beni çok rahatsız eden bir kitle var aşırı kuduruk herkese saldıran herkesin sosyal medya hesaplarını taciz eden. Herkese hakaret eden. Buna karşılık elenen bütün yarışmacıların fan clublerini tek bir çatı altında toplayıp Cemal Can'ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?" tweetini attı.

Takipçileri ikiye bölündü

Mert Öcal'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken önerisi takipçilerini de ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının yarısı Öcal'ı desteklerken bir kısmı da yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'nın birinci olması gerektiğini ileri sürdü.

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