Huzursuz bacak sendromu nedir gece bacak ağrılarına sebep oluyor!

Huzursuz bacak sendromu, toplumda önemsenmeyip çoğu zaman bir hekime başvurma gereği duyulmayan bir rahatsızlık. Ancak topumun yüzde 5’ini etkileyen hastalık, eğer tedavi edilmezse kişinin yaşam kalitesini de önemli ölçüde düşürüyor. Huzursuz bacak sendromu, genellikle dinlenme halindeyken özellikle de uykuya geçişte bacaklarda tarif edilemeyen huzursuzluk, karıncalanma, yanma, batma ve ağrı hissinin meydana gelmesiyle ortaya çıkar. Huzursuz bacak sendromuyla ilgili tüm merak ettiklerinizi haberimizin devamında bulabilirsiniz...

Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu, yaygın olarak görülen sinir sistemi hastalıklarından bir tanesidir. Bu hastalığa sahip bireylerde özellikle dinlenme durumunda bacaklarda, ayaklarda ve bazen de kol bölgesinde rahatsızlık hissi ortaya çıkar. Hastalık herhangi bir yaşta ortaya çıkabildiği gibi, yaş ilerledikçe hastalığın yol açtığı sorunlarda artış gözlenir. Bireyin hareketsiz kalması durumunda hastalıktan etkilenen bölgelerdeki huzursuzluk hissinde artış yaşanır. Huzursuz bacak sendromu hastalığının birçoğunda, hastalık kaynaklı uyku problemleri de gözlenebilmektedir

Huzursuz bacak sendromu belirtileri

Huzursuz bacak sendromu hastalığına yakalanan bireylerde görülen belirtileri şöyledir:

- Bacaklarda ve ayaklarda huzursuzluk hissi

- Huzursuzluk hissiyatından kaynaklı sürekli olarak hareket etme ihtiyacı

- Gece saatlerinde artış gösteren ağrı ve rahatsızlık hissi

- Hissedilen ağrı ve huzursuzluğun hastalıktan etkilenen bölgenin hareket ettirilmesi ile kısa süreliğine azalması hissi

- Bacaklarda istemsiz seğirmele

Huzursuz bacak sendromu nedenleri

Huzursuz bacak sendromu, çoğu zaman nedeni bilinmeyen (idyopatik) şekilde ortaya çıkar. Bazı durumlarda ise hastalığın ortaya çıkışında bireyde bulunan başkaca etkenler rol oynar. Bunlardan bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Genetik yatkınlıklar

- Dopamin dengesinde bozukluk

- Gebelik (özellikle son trimester)

- Demir eksikliği veya başka nedenlerden kaynaklı anemiler

- Nöropati

- Aşırı alkol kullanımı

- Omurilikte spinal kord veya spinal blok oluşumu

- Serotonin miktarını yükselten antidepresan ve antipsikotik ilaçların kullanımı

Huzursuz bacak sendromu tedavisi

Hastalığın altında yatan demir eksikliği, anemi gibi herhangi bir sorun olması durumunda öncelikli olarak bu sorunun giderilmesine yönelik bir tedavi planı uygulanmalıdır. Bunun haricindeki durumlarda masaj, sıcak ve soğuk kompres uygulamaları, egzersiz ve ilaç tedavilerinden yararlanılabilmektedir.

Beslenmenin de büyük önem taşıdığı bu hastalıkta kafein gibi hastalığı tetikleyen maddelerin diyetle alımının kontrol altında tutulmasında fayda vardır. Bunların haricinde huzursuz bacak sendromu hastaları stres, sigara kullanımı, uzun süre hareketsiz kalma gibi durumlardan da kaçınmalıdır