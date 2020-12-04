Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e şok sözler!

Yağmur Sarnıç, Seren Serengil bugünkü canlı yayınında "Yağmur, Emre Aşık'a zina yaptı" deyince öfkeden deliye döndü. Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Sarnıç, yıllar önce söylediği "Bekaretimi anneme inat verdim" sözleri yeniden gündem olan Serengil'e demediğini bırakmadı.

SERENGİL'İ YALANCILIKLA SUÇLADI

Seren Serengil, bugünkü programda Yağmur Sarnıç'ın zina yaptığını ve Emre Aşık'ı aldattığı için boşanma davası açıldığını söyleyince ortalık karıştı. Mahkemenin kendilerini zina gerekçesiyle değil, şiddetli geçimsizlikten boşayacağını söyleyen Sarnıç, Serengil'i yalancılıkla suçladı.

"MAHKEMEDE HESAP VERECEKSİN"

Seren Serengil'in 25 yıl önce verdiği röportajda "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" sözlerinin yeniden gündem olmasına atıfta bulunan Sarnıç, ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren Yağmur Sarnıç, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarda Serengil için şu ifadeleri kullandı: "Kız verengil teyze bir çekemedin be ne kıskanç karısın. Herkesi yedin yedin bitiremedin. Mahkeme zina nedeniyle boşayamıyor bizi zira zina olmadığı için peki sen o koca ağzını yaya yaya bu söylediklerini ispatlayamadığında mahkemede ne hesap vereceksin. Geliyor davalar rahat ol teyze. Ben fazla konuşmayacağım çünkü çok yakında at suratın mora dönecek."

"BAKİRE DEĞİLİM"

1995 yılında röportaj veren Seren Serengil, "Bakire misin?" sorusu üzerine Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam" demişti.