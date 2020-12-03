Aşık olmak insanı nasıl etkiler canlı hissetmenizi sağlar!

Aşk yüzyıllardır insanlığı meşgul eden, sürekli sorguladığımız bir konu. Bütün toplumlarda ve kültürlerde önemli yere sahip olan bir duygudur aşk. Aşık olunca adrenalin seviyesinin artmasıyla berber vücutta değişimler ve farklı duygular içerine girmeye başlarsınız. Elmaelma.com okurları için aşık olunca vücutta ne gibi değişiklikler olur? Aşık olunca vücutta neler değişir? gibi soruları ele aldık. İşte yanıtlar...

Aşk, sabırlı olmayı öğretir

Sabırlı biri olmadığınızı düşünüyorsanız merak etmeyin; aşık olduğunuzda eninde sonunda öğreneceksiniz. Unutmayın ki sabır, güvene dayalı ilişkilerin dayanak noktasıdır.

Canlı hissetmenizi sağlar!

Aşk dışında aynı anda bu kadar fazla his uyandıran başka bir şey söyleyebilir misiniz? Aşk, hayatı dolu dolu yaşamanıza fırsat verir. Yeni şeyleri keşfetmenizi ve bunları yapacak gücü kendinizde bulmanızı sağlar. Yani aşk hayatın ta kendisidir!

Aşk, nazik olmanın önemini öğretir

Aşık olduğumuz ilk zamanlar diğer yarımız diye adlandırdığımız kişiyi idealleştirdiğimiz bir gerçek. Fakat aşkın büyüsü hafif hafif dağılmaya başladığında karşımızdaki kişinin zayıf noktalarını görmeye başlarız. İşte bu noktada partnerimize karşı her durumda nazik olabilmemiz çok önemlidir. Örneğin partnerinizin yemek yapma konusunda başarısız olduğunu düşünün. 'Sen de yemek yapmayı hiç beceremiyorsun, en iyisi dışarıdan söyleyelim' demek yerine yemeği beraber yapmayı deneyebilirsiniz. Yaptığınız yemek mükemmel olmasa bile en azından hazırlarken çok eğleneceğinizden emin olabilirsiniz!

Empati yaptırır

İlişkilerimizde partnerimizin neler hissettiğini anlamak için empati yapma gerekliliği hissederiz. Ne hissettiklerini anlayabildiğimiz o an ne söyleyeceğimizi ve onları rahatlatmak için neler yapmamız gerektiğini biliriz. Bu da bize inanılmaz bir deneyim kazandırmış ve ilişkilerimizi güçlendirmiş olur.

Sizi motive eder

Karnınızda kelebeklerin uçuşmaya başladığı ilk günleri hatırlıyor musunuz? Eminiz ki hepimiz ilk aşık olduğumuz zamanlarda normalde davrandığımızdan biraz daha farklı davranıp karşımızdaki kişiyi etkilemeye çalıştık. Bazı insanlar aşık olmanın verdiği motivasyon sayesinde normalde hayalini asla kuramayacağı noktalara geldiklerini ve hedeflerine kavuştuklarını söylerler. Yani aşkın motive edici bir etkisi vardır diyebiliriz!

Kendinizi daha iyi anlamanızı sağlar

İlişkide yapmanız gereken en önemli şey, korkularınız olsa bile tamamen dürüst ve şeffaf olmaya çalışmaktır; mükemmel olmak değil. Olmadığınız biri gibi davranmaya çalışmak doğru bir şey değildir. Ayrıca aşk sizin kendinizi de daha yakından tanımanızı sağlar. Korkularınızı, ihtiyaçlarınızı, zayıflıklarınızı ve güçlüklerinizi yeniden anlamanıza olanak tanır. İlişkiniz de zaten ancak gerçekten ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edebileceğinizi anladığınız zaman gelişebilir.

Aşk afftemeyi öğretir

Herkes hata yapar fakat bazı hataları affetmek zor olabilir. Özellikle de çok fazla beklentiye sahip olduğumuz insanlar söz konusuysa. Fakat konu aşkın gücüyse hiçbir şey bizi affetmekten alıkoyamaz. Bazen bunun farkına varmak için zamana ihtiyaç duyabiliriz ama bunu yapabileceğinizi de unutmamanız gerekir.