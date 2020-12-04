Mayasız peynirli pişi nasıl yapılır leziz mi leziz!

Hem pratik hem de lezzetli şahane bir tarifle karşınızdayız. Bekleme derdi olmadan çabucak hazırlayacağınız bu enfes tarif kısa sürede kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Peki mayasız peynirli pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

MALZEMELER:

1 çay bardağı süt(150 g)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

125 gram beyaz peynir(yaklaşık 1,1-5 su bardağı)

2 çay kaşığı tuz(arzuya göre)

1 paket kabartma tozu(10 g)

2 su bardağı un(250-260 g)

1 su bardağı sıvı yağ(kızartmak için)

HAZIRLANIŞI:

Yumurta, süt ve sıvı yapı geniş bir kaseye alın.Ufalamış veya rendelemiş olduğunuz beyaz peyniri üzerine ekleyin.Unun bir kısmını, kabartma tozunu da üzerine ekleyin. Tuzsuz peynir kullanacaksanız bu aşamada tuzunu da ekleyin.Hamuru tahta bir kaşıkla karıştırın. Unun kalanını azar azar yedirerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.Hamuru iki yağlı kağıt arasına alın ve merdaneyle incelterek açın.Bir çay bardağıyla hamurdan yuvarlaklar çıkarın. Artan hamurları tekrar toparlayıp açarak işleme devam edin. Yaklaşık 22-25 adet pişi elde etmiş olacaksınız.Tavada veya bir sos tenceresinde iyice ısıttığınız sıvı yağın içerisinde pişileri kızartmaya başlayın. Kontrollü olarak pişirin.Yaklaşık 30-40 saniyede renk alan pişileri ters çevirerek her iki tarafı da altın sarısı oluncaya dek kızartın.Ardından sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!