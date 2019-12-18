Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir pavyon çalışanına hayat verecek!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Rüyhan Duralı’nın kaleme aldığı Trakya komedisi “Kırkyalan” filminde pavyon çalışanı Natalie kararterine can verecek.

''Kırkyılan'' vizyona girmek için gün sayıyor

Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Rüyhan Duralı’nın kaleme aldığı Trakya komedisi “Kırkyalan” filmi vizyon için gün sayıyor.

''Sette resmi ve soğuk bir ilişkimiz var''

Zeynep Alkan filmde, pavyon çalışanı ‘Natalie’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Sette babası Hamdi Alkan’la yönetmen-oyuncu ilişkisi içinde olduklarını belirten genç oyuncu, “Yönetmen babam olunca daha da dikkatli olmam gerekti. Sette daha resmi ve soğuk bir ilişkimiz var. Büyük bir saygı çerçevesinde çalışıyoruz” dedi.

Zeynep Alkan kimdir?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi almıştır. Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve çektiği eğlenceli videolarla fenomen olan Zeynep Alkan, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.