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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı işte gündemi karıştıran iddia!

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren eşi Selin Ciğerci ile dünyaevine giren Gökhan Çıra'nın askerlik arkadaşı olduğu iddiası Twitter'da gündem oldu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı işte gündemi karıştıran iddia!
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Dün akşam gerçekleşen Galatasaray ve Tuzlaspor maçının sonunda Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrası gündem olan Çıra'nın cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren eşi Selin Ciğerci ile askerlik arkadaşı olduğu iddiası Twitter'da gündem oldu.Birçok sosyal medya kullanıcısı ise ilginç durum hakkındaki düşüncülerini Twitter hesaplarından paylaştı.

Gökhan ve Selin askerlik arkadaşı mı? 

Gökhan Çıra'nın maç sonrası kavgaya karışmasının ardından Twitter'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gökhan Çıra ve yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu olan eşi Selin Ciğerci askerlik arkadaşı olduğu iddiası sosyal medyayı adeta salladı.  Birçok sosyal medya kullanıcısı ise ilginç durum hakkındaki düşüncülerini Twitter hesaplarından paylaştı. Atılan tweetlerin ardından arama motoru Google'a Selin Ciğerci yazıldığında ilk olarak askerlik kelimesi çıktı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı işte gündemi karıştıran iddia!

''Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim'' demişti 

Eşiyle Twitter'da gündem olan Gökhan Çıra, yayınladığı videosunda şu sözlerle sitem etti: "Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun."

Selin Ciğerci'den tepki gecikmemişti 

Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene şehit olan iki askerimizin fotoğrafını paylaşarak "Allah'ım ailesine sabır ver ateş düştüğü yeri yakar" diyerek paylaşım yapmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Ciğerci'ye "Sen askere mi gittin" diyerek tepki göstermiş ve Ciğerci de "Ah ahh kör cahil vatandaşım buradan konuşursam özür dilersin. Şimdi sus git başka yerde mikserlik yap. Küçük bir rahmet diledin mi haberi duyunca" cevabını vermişti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı işte gündemi karıştıran iddia!

 

 

 

 

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