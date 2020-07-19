Hande Ataizi bikinili pozunu paylaştı kusursuz fiziği dikkat çekti!

Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlıkları yapan 46 yaşındaki oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Ataizi, kaldığı yazlığın balkonunda siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kusursuz fiziği övgü topladı

Spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Ataizi, son paylaşımında fiziğiyle kendine hayran bıraktı. Hande Ataizi'nin paylaşımına 9 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Ataizi'nin fotoğrafı takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Sen hiç mi yaşlanmıyorsun? Maşallah.

- Bir insan hiç yaşlanmaz mı?

- Hala formdasın.

-Yaşlanmıyorsun, çok güzelsin.