Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldığı yönündeki haberleri doğruladı!

Evlenmeleri beklenen şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel çifti ilişkilerini sürpriz bir kararla noktaladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen konuyla ilgili Hande Erçel sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Murat Dalkılıç'a övgüler dizerek "Dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır" haberleri doğruladı.

"Murat sadece sevgili değil dost oldu"

Erçel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir.

"Yakın çevremiz hala aynıdır"

"Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."