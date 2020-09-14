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Hande Ataizi'den muhabire yaş yanıtı: Hala 27 yaşındayım

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı'nda görüntülenen Hande Ataizi, "47 yaşına girdiniz" diyen muhabire, "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" diyerek sert çıktı.

Hande Ataizi'den muhabire yaş yanıtı: Hala 27 yaşındayım
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Nişanlısı Dinç Aydoğdu ve oğluyla uzun zamandır Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, İstanbul'a döndü. Önceki gün Aydoğdu ile Nişantaşı'nda objektiflere takılan Ataizi, yaşını hatırlatan muhabire çıkıştı.

"Terbiyesiz terbiyesiz konuşma"

Geçen hafta 47. yaş gününü kutlayan oyuncu, kendisine "47 yaşına girdiniz" diyen bir muhabire "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle şakayla takılarak "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor. Çok güzel iki şey aldım biri Leon'dan, biri annemden, biri de Dinç'den. Oğlum Leon da 6 yaşında oldu o da benim gibi Eylül doğumlu. Tatil bitti şimdi geldik gerçeğe dönüş, işler güçler durumu şimdilik. Şehir hayatına girdik" dedi.

"En büyük hediyem oğlumun varlığı"

Ataizi oğlu Leon'un doğum günü hediyesi olarak kendisine ne aldığı sorusuna ise "Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim buruluyor. Leon'a dedim ki 'Hani benim hediyem?' 'Anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim?' dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı" diye cevap verdi.

 

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