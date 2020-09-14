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Cem Yılmaz'dan özel hoca tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız

Oğlu Kemal ile alışveriş turunda görüntülenen Cem Yılmaz, pandemi nedeniyle kızı Hira'ya özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme yaptı.

Cem Yılmaz'dan özel hoca tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız
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Araba tutkusuyla bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, gençtiğimiz günlerde 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenmişti. Yılmaz, Demet Akalın'ın kızına özel öğretmen tutmasının hatırlatılması üzerine "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa Kemal de öyle olacak. Biz normal insanlarız" dedi.

Demet'e gönderme yaptı

Alışveriş merkezinde oğluna kırtasiye malzemeleri alan Cem Yılmaz, aracına binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten Cem Yılmaz, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını verdi.

Kaynak: SNOB magazin

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