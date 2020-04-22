Diş taşı doğal yolla nasıl temizlenir limon ve nane yağı etkili bir çözüm!

Dişi doğru teknikle fırçalamamak, yeteri kadar bakım yapmamak bizi diş taşı problemiyle karşı karşıya getiriyor. Diş taşlarından kurtulmak için muhakkak diş ipi kullanmak ve dişleri doğru bir biçimde fırçalamak gerekiyor. Buna ek olarak diş taşlarının üstesinden gelmek için doğal çözümler de bulunuyor. Limon ve nane yağı ile tedavi de bunlardan biri. İşte diş taşlarından sonsuza dek kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntemler...

Limon ve nane yağı ile tartar tedavisi

Suyu, bir miktar sıkılmış limon ve nane yağı ile karıştırın. Ardından karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın. Bu yöntem diş taşlarından kurtulmanız için etkili bir yol olacak.

Aloe vera jel ve gliserin

Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz su. Karıştırın ve dişlerinizi bu karışımla her gün yıkayın. Dişinizde tartarın kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki keze düşürün.

Biberiye ve nane ile tedavi

Nane ve biberiyeyi iki maddeyi su ile karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın.

Beslenmenizde meyve ve sebzeye ağırlık verin

Yemekten bir saat sonra elma, kavun, havuç gibi yiyecekleri yiyin, böylece ağzınızı temizleyebilir, dişlerini beyazlatabilir ve güçlendirebilirsiniz. Ayrıca sebze ve meyvelere ağırlık vererek beslenmek, abur cuburlardan uzak durmak diş taşlarınızın oluşmasını da önleyecektir.

Limon kullanın

Normal fırçalama sonrası biraz limon suyuna batırın. Fırçayı hafif hareketlerle dişlerinize sürün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacak!

Tartar hedefli diş macunu kullanın

Tartari durdurmak ve ağzınızı herhangi bir enfeksiyona karşı temizlemek için kullanılan diş macunu kullanın ve içinde bulunan kimyasallar tartarları kırar ve bir daha ortaya çıkmasını önler.

Hindistancevizi yağı

Bazı hindistancevizi yağı sıvılaşıncaya kadar eritin ve bakterileri ağzından çıkarmak için bir gargara olarak kullanın.