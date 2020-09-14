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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, iddialı pozlarıyla takipçilerini mest etti

Selülitli fotoğraflarıyla gündem olan Duygu Özaslan, paylaşımlarıyla kötü anılarını unutturmaya çalışıyor. Özaslan'ın son paylaşımı takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, iddialı pozlarıyla takipçilerini mest etti
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Havuzbaşında çekilen selülitli fotoğraflarıyla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son paylaşımlarıyla göz kamaştırdı. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımında takipçilerinin beğenisini topladı.

Sosyal medya sayesinde şöhret basamaklarını hızla tırmanan Duygu Özaslan, sık sık fotoğraf paylaşıyor. Photoshop kullanmasıyla da eleştiri yağmuruna tutulan Özaslan, "Hangi sosyal medya fenomeni kullanmıyor" diyerek kendisini savunmuştu.

"O fotoğraf çok kötüydü"

Ünlü YouTuber, tatilde çekilen selülitli fotoğraflarına da şu sözlerle açıklık getirmişti: "Fotoğraflarda en kötü halim çıktığı için inanılmaz rahatlama geldi bana. Kendimle barıştım. O fotoğraf çok kötüydü. Çok rahatladım. İstemezdim böyle bir şey yaşanmasını ama iyi ki de yaşanmış."

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