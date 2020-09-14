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Oyuncu Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, Rumelihisarı'nda yemek yedikten sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Fahriye Evcen'in elindeki lüks çanta ise olay oldu.

Oyuncu Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı!
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Oyuncu Fahriye Evcen'in, hayranlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafında elindeki çanta dikkat çekti. Güzel oyuncunun çantasının 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da başrol oynayan Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 bin TL'lik çantası olay oldu

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarda ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

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