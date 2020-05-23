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Hande Erçel Kerem Bursin'e övgü yağdırdı olağanüstü biri!

Oyuncu Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde başrolu paylaşacağı Kerem Bürsin'i yere göğe sığdıramadı.

Hande Erçel Kerem Bursin'e övgü yağdırdı olağanüstü biri!
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Salgın nedeniyle uzun süredir evinde karantinada olan Hande Erçel,yeni dizisi Sen Çal Kapımı'da başrolu paylaşacağı Kerem Bürsin'i yere göğe sığdıramadı. Dizinin okuma provasından sonra konuşan oyuncu, "Kerem olağanüstü biri" diyerek övgüler yağdırdı. 

''Kerem olağanüstü biri'' 

Posta'da yer alan habere göre: Dizinin yapım şirketinin Bebek'teki ofisinde buluşan ünlü oyuncular, okuma provası yaptı. Okuma provasından ilk ayrılan Kerem Bürsin oldu. Bürsin'in ardından Melisa Döngel ofisten çıkış yaptı. Ofisten en son ayrılan Hande Erçel ise ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Dizideki partneri Kerem Bürsin'le yeni tanıştıklarını söyleyen oyuncu "Kerem'le yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum" dedi.

Hande Erçel Kerem Bursin'e övgü yağdırdı olağanüstü biri!

Evlilik sorularına sessiz kaldı

Erçel, Demet Akalın'ın sevgilisi Murat Dalkılıç'la eski bir fotoğrafını paylaşarak altına "Şunu da bir evlendirseydim" yazması hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

 

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