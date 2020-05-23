Survivor'da bayramda yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu

Acun Ilıcalı, Anlat Bakalım yarışmasının canlı olarak yayınlanacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Canlı olarak yayınlanacak Anlat Bakalım oyununa birçok sürpriz ve ünlü isimler katılacak. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, yeni bölüm fragmanında "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" şeklinde konuşarak izleyicilerde ve yarışmacılarda büyük merak uyandırdı.

Survivor'da bir ilk! Eşleşmeler belli oldu!

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı.

Acun'un paylaşımı merak uyandırdı!

Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.

Ünlüler takımı:

Sercan-Burak Yılmaz

Yunus Emre-Bülent Serttaş

Aycan-Emre Belözoğlu

Elif-Murat Dalkılıç

Gönüllüler takımı:

Barış- Cedi Osman

Nisa-Enis Arıkan

Cemal Can-Ezgi Mola

Berkan-Gupse Özay

Yasin-Hadise

Ardahan-Sarp Apak

Evrim-Yılmaz Morgül