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C vitamini eksikliğinin belirtileri neler cilt kuruluğu onlardan biri!

Vücuttaki birçok dokunun sağlığı için gerekli olan C vitamini, eksik olduğunda ciltte kuruluk yapıyor. İşte C vitamini eksikliği belirtileri ve tedavisi!

C vitamini eksikliğinin belirtileri neler cilt kuruluğu onlardan biri!
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Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir yaşama sahip olmak için vücudumuzda bulunması elzem olan maddelerdir. Vitamin eksikliği ise vücudumuzun verdiği birtakım sinyallerle anlaşılabiliyor. C vitamini de hayatımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz vitaminlerin başında geliyor. C vitamini, vücutta eksik olduğunda cilt kuruluğuna sebep olabiliyor. İşte C vitamine dair merak ettiğiniz tüm bilgiler!

C vitamini nedir?

Vitaminler, sağlığı korumak için vücut tarafından az miktarda ihtiyaç duyulan bir grup maddedir. Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudu tarafından yapılamaz ve bu nedenle diyetinizin önemli bir bileşenidir. C vitamini, vücuttaki çeşitli dokuların sağlığı ve onarımı için gerekli olan kolajen adı verilen bir madde yapmak için gereklidir.

Cilt, kemik, diş ve kıkırdak dahil olmak üzere vücudunuzdaki çeşitli dokuların sağlığı ve onarımı için gereklidir. C vitamini aynı zamanda bir antioksidandır, bağışıklık fonksiyonunu destekler ve demirin emilimini kolaylaştırır. Diyetinizde kalıcı C vitamini eksikliği, iskorbüt adı verilen bir duruma yol açabilir. İskorbüt belirtileri arasında kolay morarma, kolay kanama, eklem ve kas ağrıları sayılabilir. C vitamini eksikliği C vitamini takviyeleri ve C vitamini açısından zengin bir diyet ile tedavi edilebilir.

C vitamini eksikliği belirtileri

Anemi
Diş etlerinde kanama ve şişme (Gingivit)
Burun kanaması
Peteşi (deri lekeleri)
Ekimoz (cilt altı kanamaya bağlı çürük)
Purpura (morluklar)
Eklemlerde şişkinlik ve eklem ağrısı
Yaraların tam iyileşmemesi veya yavaş iyileşmesi
Yavaşlayan metabolizma nedeniyle kilo almak
Cilt kuruluğu
Hiperkeratoz (deri kalınlaşması),
Kıl dönmeleri
Saçlarda kuruluk ve saçların kırılgan, güçsüz hale gelmesi
Diş minesinin zayıflaması

C vitamini eksikliği tedavisi

C vitamini eksikliği yaşamamak için gerekli günlük tüketim miktarları vitamine ve kişinin cinsiyeti, yaşı, hamilelik gibi faktörlere göre değişebiliyor. Gerekli vitaminleri almanın en iyi yolu birçok çeşitte gıdayı içeren dengeli bir beslenmedir. Ayrıca, gerektiğinde C vitamini takviyesi almak eksikliğin giderilmesi konusunda önemlidir.

C vitamini alabileceğiniz bazı besinler şöyle;

Siyah frenk üzümü, kırmızı biber, kivi, yeşil dolmalık biber, portakal, çilek, papaya, brokoli, maydanoz, ananas, brüksel lahanası, karnabahar, mango, limon, greyfurt, bezelye ve domates.

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