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Beşamel soslu tavuk nasıl yapılır muazzam bir lezzet!

Tavuk ve beşamel sos biraraya geliyor, ortaya doyum olmaz bir tat çıkıyor. İşte efsane lezzet beşamel soslu tavuk tarifi!

Beşamel soslu tavuk nasıl yapılır muazzam bir lezzet!
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Makarnaların, et yemeklerinin ve daha birçok tarifin vazgeçilmez tadı olan beşamel sosla tavuk yapmaya ne dersiniz? Baharatlarla harmanlanmış tavuk sote, beşamel sos ve üzerinde erimiş kaşarın harmonisi sizi büyülemeye yetecek. Sofralarınızı şenlendirecek bu tarife hem siz hem de sevdikleriniz bayılacak. İşte efsane lezzet beşamel soslu tavuk tarifi!

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı
600 gram kuşbaşı tavuk göğsü
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı tane karabiber
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri(üzeri için)

Beşamel sos için:

3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2,5 su bardağı soğuk süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

2 yemek kaşığı zeytinyağını tavada kızdırın ve 600 gram kuşbaşı doğranmış tavuğu aralarda karıştırarak, yüksek ateşte soteleyin. 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi de ekledikten sonra tekrar karıştırın ve ocaktan alın. Beşamel sosu hazırlamak için; 3 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresinde eritin. 2 yemek kaşığı unu da ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. 

Kavrulan una 2,5 su bardağı soğuk sütü azar azar ilave ederek topaklanmaması için koyulaşana kadar sürekli karıştırın. 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, rendelenmiş muskat cevizi ilave edin. Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Sotelenen tavukları ısıya dayanıklı fırın kabına aktarın ve üzerini beşamel sos ile kaplayın. Üzerlerine yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra, bekletmeden sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.

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