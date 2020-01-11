Kim Kardashian "Biraz geç oldu" deyip iç çamaşırlı pozuyla yeni yıl kutlaması yaptı!

Dünyaca ünlü ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak iç çamaşırlı pozunu paylaşan Kardashian hayranlarının yeni yılını kutladı. Paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Beğeni yağmuruna tututdu

Instagram hesabında 156 milyon takipçisi bulunan Kim Kardashian'ın, "Biraz geç oldu ama yeni yılınız kutlu olsun" notuyla paylaştığı fotoğraf 3 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı. Kardashian'ın bu fotoğrafını beğenenlerde oldu sert eleştirilerde bulunanlar da.





Kim Kardashian kimdir?

ABD'ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian (O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden) ile Kris Jenner (d. Houghton)'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisidir, annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalıdır. Baba tarafından büyük-büyükbabası Los Angeles'a Osmanlı İmparatorluğu'ndan (günümüz adıyla Türkiye sınırları içerisinde kalan bölge) göç etmiştir. Kendisi birçok röportajında: "Ben büyük bir Ermeni etkisiyle yetiştirildim. Daima Ermeni öyküleri duyarak, Ermeni geleneksel yemeklerini yiyip bayramlarını kutlayarak büyüdüm." ifadesini belirtmiştir.

Kardashian Ermeni Kırımı konusunda Barack Obama'ya ve devlet yönetimine bu konudaki görüşlerini iletmek için çaba sarfetmiştir. Türkiye'yi soykırım konusunda haksız gördüğünü ilân edip, Türkleri hoş karşılamadığını ve Türkiye'nin boykot edilmesini istediğini belirtmiştir.