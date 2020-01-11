Hatice ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada alay konusu oldu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hatice, ayna karşısında çekilen pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına, "Yağmur hazır dinmişken Bugünü kendime ayırdım. Attım kendimi Nişantaşı SokaklarınaBakımlar yapıldı, butikler gezildi, arkadaşlarımla keyifler yapıldı iyi geldi." notunu düşen Hatice sosyal medyada alay konusu oldu.
Takipçilerinin yaptığı yorumlar olay oldu
Ünlü şarkıcı Hatice'nin paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni aldı. Bazı takipçilerinin yaptığı yorumlar ise gülümsetti.
İşte Hatice'nin paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:
- Ortası sıkılmış diş macunu gibi poz vermişsin abla
- Popo hani düz sıradan bir kalça.
- Yaktın Instagram'ı Hatice abla.
Evlenme teklifi almıştı
Öte yandan, bir süredir Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan Hatice, geçtiğimiz günlerde doğum gününde sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.