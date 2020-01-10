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Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi!

İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan ve ifadesi alınan Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kendisini savundu.

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi!
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Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Genç şarkıcı olayla ilgili sosyal medya hesabından bomba açıklamalarda bulundu. Tilki "Artık susmayacağım. Sabrımın son noktasına geldim" diyerek kendisini savundu. 

''Daha reşit bile değilken''

Açıklamasında geçmişten yaşadığı sıkıntılardan bahseden Aleyna Tilki, "Geçmişte prodüktörümün bıçaklanması, konserimde bomba patlaması, kariyerim sürecinde daha reşit bile değilken birileri tarafından şiddet görmemden dolayı(!) ve sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar da almamdan dolayı artık susmak istemediğim için, artık sabrımın son noktasına geldiğim için havaalanında üstüme gelen bir adama karşı kimse bir şey yapmazken ben kendimi korudum" ifadelerini kullandı.

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi!

''Bana vurmaması için kendimi korumaya çalıştım''

Kavga anında neler söylediğini hatırlamadığını belirten Tilki, açıklamasına şöyle devam etti: "Ne söylediğimi hatırlamasam da tavırlarında bana şiddet uygulama ihtimali olduğu için korkmuştum ve bana vurmaması için yüksek sesle konuşup kendimi korumaya çalışmıştım. Oradaki hiçbir kadın beni umursamadığı gibi olayın içine girip bana sempatileri olmadığı için o adamı savunarak onlar da kavgamızın içine dahil oldu."

İşte Aleyna Tilki'nin o açıklaması;

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi!

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