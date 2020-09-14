'Hayranlarım bana zarar veriyor' diyen Alper Erözer, kendine koruma tuttu!

16 yaşındaki Alper Erözer, hayranları tarafından "Yerli Justin Bieber" olarak anılıyor. Tarzıyla her daim dikkat çeken genç şarkıcı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Erözer'in yanında korumasının bulunması da dikkat çekti.

"Fanatik hayran kitlem yüzünden korumayla geziyorum"

Instagram'da 208 bin takipçisi olan 16 yaşındaki Alper Erözer, "Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor. El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var sevmeyen de var. Kendimi korumam gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Türk müziğini rap bitirmedi"

Z kuşağına hitap ettiğini belirten Erözer, "Z kuşağı için en iyi müziği yapmaya çalışıyorum. Türkçe pop müziğini rap bitirmedi. Uzun zamandır hep yapılan aynı şeyler yapıldı o yüzden bitirdi" dedi.