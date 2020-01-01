Ihlamurun faydaları neler vücuttaki iltihabı söküyor!

Sakinleştirici özelliği ile bilinen ıhlamur, pek çok rahatsızlığı gidermede etkili bir bitki. Sindirim sistemini iyileştirmesi, kronik rahatsızlıkları önlemesi, stresi azaltması, cilt problemlerini gidermesi, iltihap söktürücü olması ıhlamurun yararlarından bazıları. Gelin tam bir şifa kaynağı olan ıhlamurun faydalarına yakından bakalım...

Kaygıları ortadan kaldırıyor

Ihlamur çiçeği çayı gibi, ıhlamur yapraklarından elde edilen çayın da stresi azaltmada iyi olduğu düşünülmektedir. Kaygıları ortadan kaldırır. Sakinleştirici etkisi ile uyku kalitesini artırır.

Kronik hastalıkları önler

Birçok bitkisel ilaçta olduğu gibi, ıhlamurun antioksidan içeriği en iyi özelliklerinden biridir. Quercetin ve kaempferol gibi antioksidan bileşikler, serbest radikal temizleyiciler olarak işlev görür, vücut sisteminden hücresel solunumun zararlı yan ürünlerini elimine eder ve kronik hastalıkları önleyerek genel sağlığınızı iyileştirir.

Doğal iltihap söktürücü

Ihlamur çayında bulunan iltihap giderici antioksidanlar solunum yolu iltihapları, kas ağrıları ve spazmları, eklem ve baş ağrıları (migren dahil), artrit, gut ve zayıf kan dolaşımının neden olduğu yaralar dahil olmak üzere çeşitli iltihaplanma durumlarının tedavisinde yardımcıdır.

Kalp sağlığını destekler

Ihlamur çayı kan basıncını düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Arterlerde ve kan damarlarındaki iltihaplanmayı önleyebilir ve damar sertliği, kan pıhtısı, aritmi ve kalp krizi riskini azaltabilir. Ayrıca hipertansiyona iyi gelir. Ancak ıhlamur çayı içindeki bazı bileşiklerin kardiyotoksik yapısından dolayı, kalp hastalığı geçmişi olanların dikkatli tüketmesi önerilmektedir.

Öksürüğe iyi gelir

Ihlamur, soğuk algınlığı nedeniyle oluşan öksürük üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak sıcak tüketildiğinde, öksürüğe neden olan bakteri ve mikropları yok eder, ayrıca solunum yollarında öksürükten kaynaklanan tahrişi giderir. Öksürükten daha hızlı kurtulmamıza yardımcı olur.

Vücudun direncini artırır

Kan dolaşımını hızlandırır ve vücudun sıcak kalmasına yardımcı olur. Genel olarak hastalıklarla savaşmak için metabolizmayı güçlendirir.

Sindirim sistemini iyileştirir

Ihlamur çayı, mide rahatsızlığını ve bağırsaktaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antispazmodik özelliklere sahiptir.

Cilt için mükemmel

Kronik hastalıkları önlemek için yararlı etkilerinin yanı sıra, ıhlamur yapraklarında bulunan antioksidan cilt için çok faydalıdır. Kaşıntı gibi cilt problemlerinin giderilmesine yardımcı olabilirler. Ayrıca, yaşlanmayı yavaşlatarak cildin genç kalmasını sağlar. Ayrıca güneşe maruz kalma ve yaşlanma nedeniyle oluşan kırışıklıkları ve çilleri önleyebilir. Ek olarak, ıhlamur yapraklarının topikal kullanımı da selüliti etkili şekilde tedavi edebilir.