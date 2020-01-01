Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı bazı yanlışları düzeltme fırsatım var!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medyada aktif olan ünlü isimlerden bir tanesi. Subaşı, son olarak Instagram'da kızı Melisa ile paylaşım yaparak yeni yıl temennisini takipçileriyle paylaştı. Subaşı'nın "Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var'' demesi ise merak konusu oldu.

Yeni yıl itirafı olay oldu

Sosyal medya hesabından oldukça aktif olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde amuda kalktığı görüntülerle takipçilerinin ağzını açık bırakmıştı.Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Subaşı, son olarak yaptığı yeni yıl itirafıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

''Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var''

Kızı Melisa ile olan fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "İşte yeni başka bir yıl! Yaşanacak, endişeleri, şüphe, korkuları kafadan atacak, sevecek gülecek başka bir yıl. Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var. Huzur sağlık ve mutluluk için dua edilecek bir yıl. Tek bir tanemden hatıralar" notunu düştü.