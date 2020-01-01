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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'dan olay iç çamaşırlı yılbaşı pozu!

Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'dan olay iç çamaşırlı yılbaşı pozu!
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yeni yıl pozuyla adeta takipçilerini büyüledi.Taşkın göğüs dekolteli yeni yıl pozunu "Bu yıldan dileğiniz ne? Benim daha fazla kar küresi ve kırmızı iç çamaşırı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Binlerce beğeni geldi 

Merve Taşkın'ın kırmızı iç çamaşırlı paylaşımına kısa sürede 9 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'dan olay iç çamaşırlı yılbaşı pozu!

Küvet pozu olay olmuştu 
 
Merve Taşkın'ın geçtiğimiz günlerde küvet pozuyla bir kez daha gündem olmuştu. Ünlü fenomen paylaşımın altına, ''uzun süre bakınca gözünüz bozuluyor'' yorumunu yapmıştı. Taşkın'ın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'dan olay iç çamaşırlı yılbaşı pozu!

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