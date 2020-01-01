Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı

48 yaşındaki Rus televizyon sunucusu Lera Kudryavtseva, bir süre sonra göğüslerinin şekli değişince doktora gitti. Doktorların yaptığı muayene sonrası göğüslerinin patladığı ortaya çıkan sunucu acil ameliyata alındı. Ünlü sunucu bir daha göğüslerine silikon taktırmayacağına söz verdi.

Dergiye çıplak poz vermişti!

Lera, kadınlara "Sizi korkutmak için değil, sadece yaşadığım facianın boyutunu göstermek için fotoğrafı paylaşıyorum" dedi. Lera, göğüslerine silikon taktırdıktan kısa bir süre sonra Rus magazin dergisine yarı çıplak poz vermişti.

Bir daha silikon taktırmayacak

Ünlü sunucu, yaşadığı kötü tecrübe sonrası bazı doktorların kadınlara labaratuvar tavşanı gibi davrandıklarını ve kendilerini deney gibi kullandıklarını söyleyerek bir daha göğüslerine silikon taktırmayacağına söz verdi.



