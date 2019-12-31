Meyan kökünün faydaları neler doğal ateş düşürücü!

Vücuda sağladığı yararlarıyla oldukça şifalı bir bitki olan meyan kökü bir çok derde deva oluyor. Meyan kökü, ses kısıklığından, öksürüğe, karaciğer hastalıklarından ateş düşürmeye rahatsızlıkları gidermede doğal ilaç işlevi görüyor. İşte bu mucizevi bitkinin daha önce duymadığınız faydaları!

Ses kısıklığı ve öksürüğe iyi geliyor

Meyan kökü bağışıklık sistemini güçlendirerek ses kısıklığına iyi gelir, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılır.

Ateş düşürücü etki

Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır. İdrar söktürücü etkisi de bulunan meyan kökü, midedeki ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına fayda sağlar.

Kramplara iyi geliyor

Kabızlığa karşı da meyan kökü iyi gelen doğal ilaçlardan biri. Aynı zamanda meyan kökünün kramp çözücü olarak da kullanılabilen bir özelliği vardır.

Karaciğer hastalıklarını tedavi ediyor

Meyan kökü siroz gibi karaciğer hastalıklarına fayda sağladığı gibi akne, sivilce, sedef hastalığı gibi ciltte oluşan problemler için de meyan kökü kullanılabilir.” dediler.

Ağızdaki yaraları iyileştiriyor

Ağızda ve ağız içinde çıkan yaralarda meyan kökü suyu gargarası iyileşmeye yardımcı oluyor. Vücuttaki çıbanlar ve yaraları iyileştirir.

Vücuttaki toksinleri atar

Dalak, böbrek ve karaciğere fayda sağlar. Vücudu toksinlerden korur. Antimikrobiyal, antioksidan ve tonik özellikleri vardır. Gut hastalığına karşı da kullanılabilir.

Rahatlatıcı etki

Ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır. Mesane taşlarına ve idrara çıkma zorluğuna karşı tüketilebilir.

Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Meyan kökü çayı hazırlamak için 3 bardak suyun içine 3 tatlı kaşığı meyan kökü karıştırılır, 20 dakika kadar kaynatılır. Daha sonra 10 dakika kadar da kaynatılmaya devam edilir ve soğuduktan sonra meyan kökü çayı tüketilebilir.

Peki meyan kökü çayı günde kaç kez içilmeli?

Çayı açken veya yemeklerden sonra tüketebilirsiniz. Öğle yemeği ve akşam yemeğinden sonra bir bardak içilebilir. Meyan kökü bilinen etkilerinden dolayı bu şifalı bitkinin çayı ve meyan kökü şerbeti olarak tüketilebilir. Sağlık için birçok faydası bulunan meyan kökü, bazı yan etkileri dolayısıyla dikkatli tüketilmelidir.

Meyan kökünü kimler kullanmamalı?

Fazla tüketilirse eklemlerde ve yüzde ödem oluşturabilir, yüksek tansiyona sebep olabilir ve vücutta potasyum kaybına yol açabilir. Bu yüzden bu bitkinin fazla tüketilmesi zararlıdır. Ayrıca vücutta sıvı birikmesine ve böbrek rahatsızlığına yol açabilir. Şunu belirtmek gerekir ki her bitkinin fazlası zarardır ve meyan kökünün de aşırı kullanımı zarar verebilir. Ayrıca bazı durumlarda, bazı kişilerin kullanmaması gerekir.

Hamileler içmemeli

Gebelik yani hamilelik sırasında ve emziren kadınların kullanmaması gerekiyor. Anemi yani kansızlık hastalığı bulunanlar ile hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastaları kullanmamalıdır. Çocukların da tüketmemesi tavsiye edilir. Fazla miktarda tüketilirse yüksek tansiyona ya da baş ağrısına sebep olur.