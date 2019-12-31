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Burun tıkanıklığına ne iyi gelir lavanta çiçeğinden yararlanın!

Kışın kendini gösteren hastalıklar sebebiyle oluşan burun tıkanıklığını evde tedavi etmek mümkün. İşte burun tıkanıklığınızı giderecek doğal çözüm önerileri!

Burun tıkanıklığına ne iyi gelir lavanta çiçeğinden yararlanın!
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Kış aylarında etkisini gösteren gribal hastalıklar sebebiyle hemen herkesin yaşadığı burun tıkanıklığı çoğu zaman can sıkıcı bir hal alabiliyor. Burun tıkanıklığını evde kendiniz yapacağınız basit yöntemlerle ve doğal ilaçlarla geçirmeniz ise mümkün. İşte burun tıkanıklığınızı anında geçirecek çözüm önerileri!

Nemli ortam burun tıkanıklığını gideriyor

Burun tıkanıklığı gibi durumlarda ortamın nemli olması burun tıkanıklığına iyi gelir. Uyuduğunuz odada kaloriferin üzerine bir su bardağı su koyun veya daha etkili bir nemli ortam için odanızda sürekli bir çaydanlık kaynatarak odanızın nemli kalmasını sağlayın.

Tuzlu su burun tıkanıklığına iyi gelir

Tuzlu su burnu temizlemek için oldukça etkili bir yöntem. Ilık bir bardak suya bir çay kaşığı tuz koyarak burnunuzu temizleyebilirsiniz. Vücudün Ph değerlerine yakınlık göstermesini isterseniz de bir çay kaşığı sofra karbonatı ilave edebilirsiniz. İşe yarayacağından emin olun! 

Lavanta çiçeğinden faydalanın

Burun tıkanıklığını açmak için bir tutam lavanta çiçeği yapraklarını bir bardak kaynamış suyun içinse 10 dakika kadar demledikten sonra süzerek elde edilen lavantalı suyu tıkanıklık geçene kadar her gün saat başı tıkalı buruna çekilir.

Battaniye altı da burun tıkanıklığına iyi geliyor

Gün içerisinde kendinizi sıcak tutmak veya bir battaniyenin altına girip terlemek burun tıkanıklığına iyi gelecektir.

Sütü azaltın

Burunun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınmanız gerekecektir. Süt mukus üretimi arttıran önemli bir faktördür ve her zamankinden daha az tüketmeniz gerekebilir.

Burun tıkanıklığına karşı zeytinyağı

Burun deliklerine zeytinyağı damlatmak burun tıkanıklığınızı gidermede oldukça etkili bir yöntem.

Burun tıkanıklığı yaşıyorsanız bol su için!

Bol su tüketiminin burun tıkanıklığını iyileştirici özelliği olduğu biliniyor. İster enfeksiyonel ister alerjik burun tıkanıklığınız olsun, bol su içmek mukozayı sıvılaştırdığından tıkanklığı azaltıyor.

 

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