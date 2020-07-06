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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

Oyuncu Ebru Şahin, tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Bikinisiyle kusursuz vücudunu sergileyen Şahin, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı!
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ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu Ebru Şahin, tatilden karelerini sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bikinili pozlarına büyük ilgi

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bikinili pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Ebru Şahin'in "Summer" etiketiyle paylaştığı gönderiye 360 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşadığı söylentileri ortaya çıkan Ebru Şahin, birkaç gün önce Instagram hesabından bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Güzel oyuncu, "Size göre iki ayrı aşka yelken açmışım ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum" dedi.

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