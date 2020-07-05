Evde kolay haydari tarifi ile sofralarınıza lezzet katın!

Evde yemeklerin yanında farklı bir lezzet daha eklemek isteyenler için meze tarifleri arasında kolay bir şekilde yapabileceğiniz haydari tarifini bir araya getirdik! Evde kolay meze tarifi arayanlar için lezzetine doyum olmayan haydari tarifini elmaelma.com okurlarıyla paylaştık! İşte evde haydari yapmanın püf noktaları! Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler; 500 gram süzme yoğurt, 50 gram beyaz peynir, 2 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi, 1/2 çay kaşığı tuz haydari yapmak için yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Süzme yoğurdu karıştırma kabına alın. Beyaz peyniri rendeledikten sonra karıştırma kabına aktarın. Küçük parçalar halinde kestikten sonra havanda tuzla ezdiğiniz sarımsakları yoğurda katın. Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteleyin.

Son olarak nane eklediğiniz kızgın yağ karışımını nane kokusu çıkınca ocaktan alın. Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra servis tabağına ekledikten sonra bir buz dolabında bir süre bekletip sofralara dahil ederek bu eşsiz lezzeti sevdiklerinizle doyasıya paylaşabilirsiniz.