Model Didem Soydan transparan elbisesiyle kendine hayran bıraktı!

Ünlü model Didem Soydan, cüretkar pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan geri durmuyor. Soydan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara her zamanki gibi takipçilerinden beğeni yağdı.

Telefon ekranlarına arka plan olacak fotoğraflar

Didem Soydan, Instagram paylaşımlarının ardından Twitter'dan da bir mesaj yayınladı. Soydan, "Telefon ekranınıza arka plan olacak fotoğraflar bıraktım Instagram'a... bir dost" ifadelerini kullandı. Soydan'ın paylaşımına yanıt veren takipçileri, tavsiyesini uygulamaktan geri kalmadılar.

Eleştirilere de maruz kalıyor

Güzel fiziğiyle adından söz ettiren Soydan, sık sık paylaşım yaptığı Instagram'da eleştirilere de maruz kalıyor. Ünlü mankenin cesur pozları takipçilerinin bir kısmı tarafından beğenilirken, bazı takipçilerinin eleştiri oklarından nasibini alıyor.

İşte Didem Soydan'ın dikkat çeken fotoğrafları...