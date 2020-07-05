search menu
search
close

Model Didem Soydan transparan elbisesiyle kendine hayran bıraktı!

36 yaşındaki model Didem Soydan, son paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Transparan elbisesiyle poz veren Soydan'a takipçilerinden beğeni yağdı.

Model Didem Soydan transparan elbisesiyle kendine hayran bıraktı!
-A A+

Ünlü model Didem Soydan, cüretkar pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan geri durmuyor. Soydan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara her zamanki gibi takipçilerinden beğeni yağdı.

Telefon ekranlarına arka plan olacak fotoğraflar

Didem Soydan, Instagram paylaşımlarının ardından Twitter'dan da bir mesaj yayınladı. Soydan, "Telefon ekranınıza arka plan olacak fotoğraflar bıraktım Instagram'a... bir dost" ifadelerini kullandı. Soydan'ın paylaşımına yanıt veren takipçileri, tavsiyesini uygulamaktan geri kalmadılar.

Eleştirilere de maruz kalıyor

Güzel fiziğiyle adından söz ettiren Soydan, sık sık paylaşım yaptığı Instagram'da eleştirilere de maruz kalıyor. Ünlü mankenin cesur pozları takipçilerinin bir kısmı tarafından beğenilirken, bazı takipçilerinin eleştiri oklarından nasibini alıyor.

İşte Didem Soydan'ın dikkat çeken fotoğrafları...

Didem Soydan yatakta yarı çıplak poz verdi, fotoğrafı çeken kişi merak konusu oldu!Didem Soydan yatakta yarı çıplak poz verdi, fotoğrafı çeken kişi merak konusu oldu!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Birkaç dakikada pişen cevizli kek tarifi! Birkaç dakikada pişen cevizli kek tarifi!
Tatlı
Çıtır çıtır lezzet: Kadayıflı üçgen muhallebi Çıtır çıtır lezzet: Kadayıflı üçgen muhallebi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Kardashian öyle bir mayo giydi ki görenlerin ağzı açıkta kaldı!
Kardashian öyle bir mayo giydi ki görenlerin ağzı açıkta kaldı!
Yeni yaşını mini kırmızı elbisesiyle kutlayan Şeyma'ya beğeni yağıyor!
Yeni yaşını mini kırmızı elbisesiyle kutlayan Şeyma'ya beğeni yağıyor!
Ahmet Hakan'ın sevgilileri listede kimler var kimler!
Ahmet Hakan'ın sevgilileri listede kimler var kimler!
Olaylı aşıklar barıştı! Denizde öpüşen ikili fena yakalandı!
Olaylı aşıklar barıştı! Denizde öpüşen ikili fena yakalandı!
İrem banyosundan paylaştı: Bikini, mayo astığım yere maske astım!
İrem banyosundan paylaştı: Bikini, mayo astığım yere maske astım!
Önceki Haberler
Photoshop'u abartan Özlem, takipçilerinin diline düştü!
Photoshop'u abartan Özlem, takipçilerinin diline düştü!
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı!
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı!
Bay yanlış dizisinin çekildiği ev ünlü şarkıcının çıktı!
Bay yanlış dizisinin çekildiği ev ünlü şarkıcının çıktı!
Köpeği ölen Cicişler'in yaptırdığı mezarlık sosyal medyada olay oldu!
Köpeği ölen Cicişler'in yaptırdığı mezarlık sosyal medyada olay oldu!
55 yaşındaki Yonca'dan olay yaratacak poz: Pantolon düğmelerini açıp..
55 yaşındaki Yonca'dan olay yaratacak poz: Pantolon düğmelerini açıp..
4 ay sonra sahnelere dönen Gülben'in derin yırtmacı nefes kesti!
4 ay sonra sahnelere dönen Gülben'in derin yırtmacı nefes kesti!
İnce ayak bileğine sahip olmak istiyorsanız...
İnce ayak bileğine sahip olmak istiyorsanız...
Efsane lezzet: Havuçlu kabak salatası
Efsane lezzet: Havuçlu kabak salatası
Yorumlar