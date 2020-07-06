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Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu örgü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Dans videolarıyla çok konuşulan Hayal Köseoğlu yaz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından örgü bikinili pozunu paylaşan Köseoğlu'na takipçilerinden beğeni yağdı

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu örgü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı
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Mucize Doktor dizisinde Açelya hemşire karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Hayal Köseoğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla tartıştığı haberleriyle gündeme gelen Köseoğlu, bu kez sarı örgü bikinili halisiyle Instagram'ı salladı.

Takipçilerinden tam not

Normalleşme süreciyle beraber Bodrum'da tatil yapan Hayal Köseoğlu, sarı, örgü bikinili halini Instagram'dan sevenleriyle paylaştı. Bikinisinin rengine vurgu yapmak isteyen Köseoğlu, İngilizce "Sarı" notuyla paylaşım yaptı. Genç oyuncunun bu paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

Sinem Ünsal ile Hayal Köseoğlu arasında kalori ve kilo muhabbeti dönüyor

Bir YouTube kanalının konuğu olan Köseoğlu, kilosunun Mucize Doktor setinde sürekli konuşulan bir konu olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Mucize Doktor setinde tam bir arkadaşlık ortamı var. Oyuncuların birbirleri ile iletişimleri çok iyi ve herkes çok iyi geçiniyor, birbirlerine de özel hayatlarındaki sıkıntıları açıyor. Özellikle de Sinem Ünsal ile Hayal Köseoğlu arasında karavanda uzun süren kalori ve kilo muhabbeti dönüyor." 

 

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