Özlem Yıldız fotoğrafında photoshop'u abartınca takipçilerinin diline düştü

Normalleşme süreciyle arkadaşlarıyla Bozcaada'da tatil yapan sunucu Özlem Yıldız, plaj fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafının kusursuz görünmesi için photoshop yapan Yıldız, müdahaleyi abartınca sosyal medyanın diline düştü.

Photoshop'u abarttı

Ünlü isim bu alay konusu olan paylaşımında, fotoğraflarının daha iyi görünmesi için photoshop'a başvurdu. Paylaşımında fotoğrafa müdahaleyi abartan 40 yaşındaki ünlü, merdivenleri yamultunca sosyal medyanın diline düştü.

Daha önce de photoshopla gündeme gelmişti

Birkaç yıl önce bir moda atölyesinde kıyafet deneyen Yıldız, çektiği fotoğrafı Instagram'da yayınlamıştı. Fotoğrafa photoshop uygulayan Yıldız, aynadaki yansımayı unutunca ortaya bu görüntü çıkmıştı.