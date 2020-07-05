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Sadece cevizli kek tarifiyle çat kapı misafirlere pratik lezzet!

Çat kapı gelen misafirler için kolay tarif cevizli sade kek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri bir araya getirdik!

Sadece cevizli kek tarifiyle çat kapı misafirlere pratik lezzet!
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Evde çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz lezzeti damaklarda bırakan cevizli kek yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik! Çat kapı gelen misafirlerinize pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz cevizli keki sizde bir kaç dakika da evde yapabilirsiniz! İşte evde kolay cevizli kek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri elmaelma.com'da bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler; 2 adet yumurta, 1/2 su bardağı toz şeker, 2 çay bardağı süt, 2 çay bardağı sıvı yağ, 4 çay bardağı un, 10 gram kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 çay bardağı hindistan cevizi, 2 çay bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta akı, 1 paket çikolata sosu hindistan cevizli kek yapmak için yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; İlk olarak iç malzemesi için derin bir kaba yumurta aklarını koyup çırpın, köpük köpük olduktan sonra Hindistan cevizi ve pudra şekerini ekleyip yoğurun. Güzel ve yapışkan bir kıvam elde ettiğiniz zaman karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak, hafif yassı toplar yapın. Yaklaşık 20-25 dakika kadar buzdolabında bekletin. Buzdolabındaki Hindistan cevizli topları çıkarmaya yakın kekin hamurunu yapmaya başlayın. Kekin iyi kabarması için şeker ve yumurtayı 3-4 dakika kadar derin bir kapta çırpın.

Şeker eridikten sonra sıvı yağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya veya vanilin ile kakaoyu ekleyip çırpmaya devam edin. Son olarak unu azar azar ekleyerek çırpma işlemini tamamlayın. Kek kalıbınız tereyağı veya sıvı yağ ile yağlayın. Kek hamurunuzun yarısını kalıba döküp Hindistan cevizli topları içerisine sırayla dizin. Kalan kek hamurunuzu üzerlerine boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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