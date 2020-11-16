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İBB'den 'Bir Başkadır' dizisi gönderme! Yorum yağmuruna tutuldu

İBB Twitter hesabından son günlerin çok konuşulan dizisi Bir Başkadır'a göndermede bulundu. Otobüs sahnesini paylaşan İBB, böyle bir hat olmadığını açıkladı.

İBB'den 'Bir Başkadır' dizisi gönderme! Yorum yağmuruna tutuldu
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Dijital yayıncılık platformu Netflix'in geçtiğimiz gün yayına soktuğu yeni Türk yapımı 'Bir Başkadır' dizisi izleyicilerden büyük ilgi gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dizideki otobüs sahnesine ilginç bir gönderme yaptı.

İBB'den dizideki otobüs sahnesine gönderme

Berkun Oya'nın yönetmenliğini üstlendiği dizide Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel'in 24 numaralı Beykoz otobüsüne binmesine dikkat çeken İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor. Sevgili @netflixturkiye, Beykoz/ Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır" ifadelerini yer verildi.

İşte İBB'nin 'Bir Başkadır' paylaşımı...

Bir Başkadır Aşk dizisinin konusu ne?

Bir Başkadır, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

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