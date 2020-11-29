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Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır şifa niyetine!

Erişteli yeşil mercimek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Soğuk havalarda içinizi ısıtacak bu lezzet tam bir şifa deposu! İşte yeşil mercimek çorbası tarifi!

Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır şifa niyetine!
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Kış günlerinde içinizi ısıtacak enfes bir çorba tarifi ile karşınızdayız. Yeşil mercimek ve erişteyle yapacağınız bu çorba oldukça doyurucu olmasıyla birlikte tam bir şifa deposu olma özelliği taşıyor. Bu pratik ve besleyici çorbayı denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Peki mercimek çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? diyorsanız bu yazımız tam size göre. İşte erişteli yeşil mercimek çorbası tarfi! 

MALZEMELER: 

1 su bardağı yeşil mercimek, 1/2 su bardağı erişte,1 yemek kaşığı tereyağı, 4 su bardağı su,1 su bardağı et suyu veya tavuk suyu,1/2 adet soğan,1 çay kaşığı nane,1 tatlı kaşığı tuz,1 çay kaşığı  pul biber,1 yemek kaşığı domates salçası

HAZIRLANIŞI: 

Yeşil mercimekleri iyice yıkayın 3-4 dakika haşlayın. Haşladığınız suyu süzün. Soğanı küp küp doğrayın. Tereyağını eritin ve soğanları tereyağında çevirin. Domates salçasını soğanlarla beraber 2-3 dakika kavurun. Haşlanan yeşil mercimekleri domates ve soğanlarla beraber kavurun. Tavuk suyunu ve suyu yavaş yavaş ilave edin. Tuz ve diğer baharatları ilave edin ve kaynatın. Erişteleri ilave edin ve iyice yumuşayana kadar kaynatmaya devam edin. Erişteler yumuşadığında çorbanız hazır. İşte bu kadar, afiyetler olsun!

 

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