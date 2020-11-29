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Şoray Uzun'un yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı!

Oyuncu Şoray Uzun, Hülya Koçyiğit’in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilenleri anlatan Uzun yaptığı itirafla şaşırttı.

Şoray Uzun'un yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı!
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'Argos' dergisinde çalıştığı dönemle ilgili bir itirafta bulunan Uzun, yaptığı röportajla ödül kazandığını belirterek, aldığı ödülü hak etmediğini ifade etti. 

"Hak etmediğim ödülü aldım"

Uzun, “Bülent Oran’la bir röportaj yapılacaktı. Oran’la buluştuk Ortaköy’de. O da fabrikada senaryo yazmaya başladığı için gürültülü ortamları seviyordu. Böyle bire bir sohbet edemiyorsunuz, bir süre sonra takılıyor. Gürültüden besleniyordu rahmetli. Ben ona soruları verdim, yani kendimce röportaj yaptım, sonra röportajı ses kayıt cihazından çözdüm, tekrar kaleme aldım. Röportajı kendisine teslim ettim. ‘Ben bir üzerinden geçeyim lütfen’ dedi, ‘Hay hay’ dedim. Bülent Abi rahmetli, o röportajı kendi yaptı. Bana teslim etti, virgülüne bile dokunmadan teslim ettim gazeteye. Selim Bey baktı, ‘Bu benim bugüne kadar okuduğum en güzel röportajlardan bir tanesi’ dedi. Keşke ben yapmış olsaydım, Bülent Bey kendi kendine yaptı! O röportaj, dönemin bir gazetesinden ‘Gelecek vaat eden genç gazeteci” ödülü aldı. Ben de utanmadan o ödülü aldım. Hak edilmemiş bir ödül" dedi.

"Planör yaptım, üçüncü kattan atladım"

Şoray Uzun, küçükken savaş uçaklarına, jetlere merak sararak uçmayı çok istediğini ve bu hayalinin peşine düşerek kolunu kırdığını söyledi. Oyuncu, o anısını, “1974 yılı, İncirlik Üssü’ne 18 km’lik mesafede oturuyorduk, jetler geçiyordu tepemizden. Ben de jet savaş uçaklarına taktım. Uçmayı merak ediyordum. Dedeme ‘ödevim var’ diye yalan söyledim ve planör bozması bir şey yaptık. Üçüncü kattan kendimi attım. Uçacağım yani. Bir kat falan indim. Sonra ikinci kata doğru denge bozuldu, benim bir kolum iki yerden diğeri bir yerden kırıldı. Uçma denemem böyleydi" sözleriyle anlattı.

 

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