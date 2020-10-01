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Yağmur Sarnıç'tan bomba Emre Aşık iddiası: Aysun Kayacı da her şeyi biliyor

Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Yağmur Sarnıç, Aşık'ın kendisine yönelttiği suçlamaları reddetti. Ünlü futbolcuyu Fetö'cü olmakla suçladı.

Yağmur Sarnıç'tan bomba Emre Aşık iddiası: Aysun Kayacı da her şeyi biliyor
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Emre Aşık ve boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç arasında yaşananlar bir süredir magazin basınında oldukça konuşuluyor. Yağmur Sarnıç'ın olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia ediliyor. Hakkındaki iddialarla ilgili konuk olduğu canlı yayında suskunluğunu bozan Sarnıç, Emre'nin eski sevgilisi Aysun Kayacı'yı da sürece dahil ederek kendini savundu.

"Emre Fetö suçlamalarından sonra itirafçı oldu!"

Açıklamasında Emre Aşık'ı FETÖ'cü olmakla suçlayan Yağmur Sarnıç, "Aysun Kayacı da benim bildiğim her şeyi biliyor. Emre, FETÖ suçlamalarından sonra itirafçı oldu. Emre'nin kod adı var; Serkan..." dedi.

Canlı yayında birbirlerine girdiler

Emre Aşık'ı öldürtmek için cezaevi firarisi Erdi Sungur ile cinayet planı yaptığı ileri sürülen Yağmur Sarnıç, canlı yayında gergin anlar yaşadı. Sarnıç, programa telefonla bağlanan Erdi Sungur'un eşinin 5 yıldır komşusuyla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Eşi hakkındaki iddiayı duyunca öfke patlaması yaşayan Erdi Sungur "Yağmur" diye bağırarak tepki gösterdi. Sarnıç ve Sungur'un tartıştığı anlar yayın etiğine uymadığı gerekçesiyle canlı yayına verilmedi.

Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptı iddiası

Erdi Sungur, geçtiğimiz günlerde katıldığı magazin programında Yağmur Sarnıç'ı boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığını iddia etmişti. Sungur açıklamasında "Yağmur, Emre için mezar yeri bile baktı. Bana insanı kemikleriyle birlikte yiyen bir domuz bulmamı söyledi. Hatta Emre'yi kapalı bir yere bağlayıp gözü önünde onunla ilişkiye girmemi istedi" demiş

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