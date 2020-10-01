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Fenomen Selin Ciğerci, tatile gitmek için 27 bin TL'ye helikopter kiraladı!

Kendi kozmetik markasını çıkarıp yoğun bir iş temposuna adım atan Selin Ciğerci, İstanbul'dan Marmaris'e tatile giderken 27 bin TL'ye helikopter tuttu.

Fenomen Selin Ciğerci, tatile gitmek için 27 bin TL'ye helikopter kiraladı!
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İnternet ünlüsü ve iş insanı Selin Ciğerci, kendi adına çıkardığı markanın ardından sık sık lüks tutkusu ve marka çantalarıyla gündeme geliyor. Ciğerci bu kez de kiraladığı helikopterle olay oldu.

Helikopterde poz verdi

Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Ciğerci, helikopter seyahati için de 27 bin TL ödedi. Ciğerci, helikopter içinde verdiği pozları da 2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ciğerci, peş peşe yaptığı paylaşımlarını "Bu fotoğrafların altına ne yazılır ki" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

 

Selin Ciğerci fotoğrafına Selin Ciğerci fotoğrafına "Tipe bak" yorumu yapan takipçisine sert çıktı!

 

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