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İbo Show'un 3. bölüm konuğu Mehmet Ali Erbil olacak iki eski dost yeniden bir arada!

9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara İbo Show'da bu hafta, İbrahim Tatlıses'in sürpriz konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oluyor.

İbo Show'un 3. bölüm konuğu Mehmet Ali Erbil olacak iki eski dost yeniden bir arada!
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9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönen efsane program İbo Show'da bu hafta yer yerinden oynayacak. İmparator'un bu haftaki konuğu eski dostu, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil olacak. 

ÇEKİMLER MEHMET ALİ ERBİL'İN EVİNDE YAPILDI

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve evinde tedavisine devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ziyaretine giden İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.

CUMATESİ GÜNÜ EKRANLARA GELECEK 

Dokuz yıl aradan sonra Star TV'de ekrana dönen İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı, 28 Kasım Cumartesi günü 3. bölümüyle ekrana gelecek.

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