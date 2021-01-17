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İmaj değiştiren Pınar Altuğ, yeni saçlarıyla beğeni topladı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Pınar Altuğ, sarı tonlarında kullandığı saçlarını koyu renge boyattı. Altuğ'un yeni imajını takipçileri beğendi

İmaj değiştiren Pınar Altuğ, yeni saçlarıyla beğeni topladı!
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Ekranların sevilen dizisi Çocuk Duymasın'la yıldızı parlayan oyuncu Pınar Altuğ, yıllardır sarı renkte kullandığı saçlarını koyu renge boyatıp kahkül kestirdi.

Ünlü isimlerden onay aldı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanılan ünlü isimlerin başında gelen 46 yaşındaki Pınar Altuğ, yeni imajını "Sürpriz" notuyla Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Altuğ'un yeni imajını gören Deniz Seki "Çok yakışmış" yorumunu yaparken Emine Ün de "Bayıldım" dedi.

Pınar Altuğ kimdir?

2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994'de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi.Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’da İşletme bölümünü okudu.

21 yaşındayken ”Miss Turkey” adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı.Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan ”Çocuklar Duymasın” adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.

Dizi Türkiye’de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.

Evlilikleri :
1.evliliği : Umut Elçioğlu ile 2000 yılında evlendi, 25 Eylül 2005 tarihinde boşandı.
2.evliliği : Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Su Atacan (d. 27 Ocak 2009) adında bir kız çocukları var.

 

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