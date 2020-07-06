İngiliz model Demi Rose, kırmızı mayolu pozuyla beğeni rekoru kırdı!

23 yaşındaki model Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini ekledi. Şu sıralar deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

Beğeni rekoru kırdı

14,1 milyon takipçili Instagram hesabı olan Demi Rose, kırmızı mayolu pozunu kişisel hesabından yayınladı. İngiliz modelin cesur paylaşımına 393 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Desenli bikinisiyle verdiği poz da büyük beğeni topladı

Demi Rose, geçtiğimiz günlerde de desenli bikinisiyle kameraların karşısına geçmişti. Cüretkar pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan İngiliz modelin fotoğrafına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum gelmişti.