İngiliz model Demi Rose üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 24 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, son paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerinde topladı. Üstsüz fotoğrafını paylaşan Rose'nin paylaşımına saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Seksi model Demi Rose, geçtiğimiz günlerde de çırılçıplak pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Güzellik bakanın gözlerindedir. 12 milyonuz !!! Teşekkür ederim. Sizi seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Demi Rose kimdir?

27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğan güzel model Demi Rose, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başarmıştır. Koç burcu olan Demi Rose'un boyu 1,57 cm'dir. Annesinin adı Christine Mawby, babasının adı ise Barrie Mawby'dir. Demi Rose'un vücut ölçüleri ise 81-61-84 cm'dir. Etnik kökeni ise İngiltere ve Kolombiya karışımıdır. Demi Rose, bunların yanı sıra İspanyolca bilmektedir. Demi Rose ayrıca, DJ Khaled ve Chris Brown'ın müzik videolarında da yer aldı.