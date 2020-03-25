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Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sabah erken saatlerde Maslak'ta özel bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Şarkıcının test sonucu negatif çıktı.

Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Chloe ile evliliğini bitirmesinin ardından kısa bir süre sonra kendisinden yaşça küçük olan Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı bu sabah rahatsızlanarak hastaneye gitti. Evinden çıkıp taksiye bindiği andan başlayarak hastane içerisindeki tüm diyaloglarını kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Ortaç, koronavirüs testi yaptırdı.Test sonucu negatif çıkan şarkıcı, müjdeli haberi Instagram'dan takipçileriyle paylaştı

''İnşallah nezle olmuşumdur''

Instagram hesabından anbean paylaşım yapan Serdar Ortaç, "Saat sabahın 9'u... Koronavirüs testi yaptırmaya gidiyorum. Taksici beni aldı sağ olsun. Ateşim falan yok ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. İnşallah nezle veya gribimdir."

Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı

''Bağışıklık sistemim iyiymiş''

Hastaneye girdikten sonra ateşini ölçtüren Ortaç, "Ateş normal yırttık. Hastanede Göğüs Hastalıkları bölümüne geldim. Tomografiye gireceğim orada virüs varsa görünecek. MS hastası olduğum için doktorumun verdiği ilaç benim tüm bağışıklık sistemimi koruyormuş" ifadelerini kullandı.

Test sonucum negatif çıktı 

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Ortaç, "Koronavirüs test sonucum negatif çıktı. Solunum yolunda biraz rahatsızlığım var" diyerek sevenlerini rahatlattı.

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