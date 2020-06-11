İrem Derici cinsel hayatını şarkı sözüyle anlattı perişanım!

Uzun süredir hayatında biri olmayan popçu İrem Derici, aşk hayatıyla ilgili söyledikleriyle sık sık gündem oluyor. İrem Derici bu kez cinsel hayatıyla ilgili twitter paylaşımıyla olay oldu.

"Perişanım, ne tadım kaldı ne iştahım"

Ünlü şarkıcı, bir içerik paylaşım sitesinin Twitter'dan yaptığı "Cinsel hayatınızı bir şarkı sözü ile anlatın" tweetine kayıtsız kalamadı. Derici, cinsel hayatıyla ilgili "Perişanım, ne tadım kaldı ne iştahım" yanıtını verdi.

"10 milyonum olsa müziği bırakırım" sözü yüzünden hesabına para yağdı

Daha önce Instagram'da katıldığı bir canlı yayında konuşan İrem Derici, "10 milyonum olsa müziği bırakırım" diyerek Iban numarasını paylaştı. Kısa sürede hesabına para yağan şarkıcı, şaka yaptığını söyleyerek gelen tüm paraları hesaplara iade etti.