search menu
search
close

İrem Derici cinsel hayatını şarkı sözüyle anlattı perişanım!

Şarkıcı İrem Derici, Twitter'da "Cinsel hayatını şarkı sözü ile anlatın" tweetine "Perişanım, ne tadım kaldı ne iştahım" sözüyle yanıtladı.

İrem Derici cinsel hayatını şarkı sözüyle anlattı perişanım!
-A A+

Uzun süredir hayatında biri olmayan popçu İrem Derici, aşk hayatıyla ilgili söyledikleriyle sık sık gündem oluyor. İrem Derici bu kez cinsel hayatıyla ilgili twitter paylaşımıyla olay oldu. 

"Perişanım, ne tadım kaldı ne iştahım"

Ünlü şarkıcı, bir içerik paylaşım sitesinin Twitter'dan yaptığı "Cinsel hayatınızı bir şarkı sözü ile anlatın" tweetine kayıtsız kalamadı. Derici, cinsel hayatıyla ilgili "Perişanım, ne tadım kaldı ne iştahım" yanıtını verdi. 

"10 milyonum olsa müziği bırakırım" sözü yüzünden hesabına para yağdı

Daha önce Instagram'da katıldığı bir canlı yayında konuşan İrem Derici, "10 milyonum olsa müziği bırakırım" diyerek Iban numarasını paylaştı. Kısa sürede hesabına para yağan şarkıcı, şaka yaptığını söyleyerek gelen tüm paraları hesaplara iade etti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dansıyla olay olmuştu! Yasmin'den şimdi de bikinili olay poz! Dansıyla olay olmuştu! Yasmin'den şimdi de bikinili olay poz!
Ünlüler
Gece sık sık terliyorsanız dikkat! Gece sık sık terliyorsanız dikkat!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Önceki Haberler
Badem göz makyajının püf noktaları!
Badem göz makyajının püf noktaları!
Çabucak kilo vermenin sırrı burada!
Çabucak kilo vermenin sırrı burada!
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi! Herkes aynı detaya takıldı!
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi! Herkes aynı detaya takıldı!
Erik yedikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın!
Erik yedikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın!
Yakın dostunun ölüm haberi verilecek mi?
Yakın dostunun ölüm haberi verilecek mi?
Bikini bölgesi kararmalarını beyazlatmak için...
Bikini bölgesi kararmalarını beyazlatmak için...
Demet Evgar'ı görenler şoke oldu: Çok doğal, kendimi iyi hissediyorum!
Demet Evgar'ı görenler şoke oldu: Çok doğal, kendimi iyi hissediyorum!
Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı herkesi duygulandırdı!
Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı herkesi duygulandırdı!
Yorumlar