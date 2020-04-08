Tereyağlı Alman keki (Butterkuchen) nasıl yapılır yumuşacık lezzet!

Tereyağlı, bademli alman pastası enfes tadıyla farklı bir kek tarifi arayanların imdadına yetişiyor. Alman pastanelerinde satılan ve oldukça popüler olan bu kekin yapılışı tatlı bir çörek yapılışına benziyor. Yumuşacık keki, benzersiz tadı ve bademlerle süslenmiş bu tarife hayran kalacaksınız. Sizi daha fazla bekletmeden tarifi bırakalım. İşte muhteşem tat butterkuchen tarifi!

Malzemeler:

1,5 su bardağı ılık süt

3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 paket yaş maya (21 gram)

4 yemek kaşığı (tepeleme)toz şeker

1 paket vanilya

4,5 -5 su bardağı un

2 adet yumurta (oda ısısında bekletilmiş)

Islatmak için (İsteğe bağlı)

1 çay bardağı krema

1 su bardağı süt

Üzeri için:

150 gram file badem

125 gram soğuk tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

Ilık süt, toz şeker ve yaş mayayı bir kabın içerisinde güzelce karıştırın. Mayayı ellerinizle küçük parçalara ayırın. Bu şekilde 10 dakika üzeri kapalı bir şekilde dinlendirip mayayı aktif hale getirin. Dinlenen mayanın üzerine diğer malzemeleri ve azar azar da unu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacaktır. Çok fazla un ilave etmemeye özen gösterin.

Hazırladığınız hamurun üzerini nemli bir bez ya da streç filmle kapatın. Oda sıcaklığında 20 dakika kadar mayalandırın. Oda sıcaklığında mayalanan hamuru tezgaha alın, üzerine çok hafif un atın ve tekrar yoğurun. Yoğrulan hamuru merdane yardımıyla tepsi büyüklüğünde açın.

Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine ya da borcama hazırladığınız hamuru aktarın. Çok düzgün bir şekilde çıkmasını istiyorsanız fırın tepsisine dikdörtgen kelepçeli bir kalıp yerleştirin. Hamuru içinde yayarak düzeltin. Tepsideki hamurun üzerini bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 20 dakika daha mayalandırın.

Hamur mayalanınca hamurun üzerine parmaklarınızla içe doğru bastırın. Bastırdığınız yerde oluşan minik çukurların içerisine soğuk ve minik minik doğranmış tereyağlarını yerleştirin. Tüm tereyağını yerleştirdikten sonra hamurun üzerine file bademleri yayın. Toz şekeri de serpiştirin. Bu şekilde kekinizi 15 dakika daha mayalandırın.

Ardından 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri güzelce kızarana kadar 30-40 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirin. Pişen kekinizi fırından alın. Dilerseniz sade şekilde, oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. Hafif ıslak bir lezzet istiyorsanız da süt ve kremayı çırparak fırından aldığınız kekin üzerine gezdirin. Kek sosunu çekip dinlenince ılık bir şekilde servis edin. Afiyetler olsun!