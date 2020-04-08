Etli fajita dürüm nasıl yapılır doyum olmaz lezzet!

Fajita, bonfile eti, lezzetli biberleri ve tadına tat katan baharatlarıyla dünya mutfağının en sevilen yemeklerinden. Fajitayı daha önce denediniz mi bilmiyoruz ancak tarifini paylaştığımız etli fajita dürüme bayılacaksınız. Sevdiklerinizle mide şöleni yaşayacağınız fajita tarifini sizler için aşağıya bırakıyoruz. İşte karşınızda etli fajita dürüm tarifi!

Malzemeler:

150 gram bonfile

2 adet lavaş

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

6-7 adet mantar

1 tutam kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

4-5 adet marul yaprağ

Yapılışı:

Tavayı ısıtın, ısınan tavayı zeytinyağı ile yağlayın ve biberleri ekleyin. Sotelenen biberlere şerit şerit doğradığınız bonfile etleri ilave edin ve sotelemeye devam edin. Mantarları temizleyip, tavaya ekleyin ve hızlıca karıştırın. Et parçaları pişmeye yakın baharatları ilave edin. Lavaşları tadını çekmesi ve ısınması için tavanın yüzeyine örtebilirsiniz. Isınan lavaşların ucuna, pişen etleri yerleştirin, doğranmış marul yaprakları ile renklendirin ve kenarlarını kıvırarak rulo şeklinde sarın. İşte bu kadar, afiyet olsun!