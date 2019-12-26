Işın Karaca'nın 18 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile ilk pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca 28 Aralık 2016 yılında evlendiği Tuğrul Odabaş ile 6 Kasım 2019'da tek celsede boşanmıştı. Karaca, boşanmanın ardından kısa bir süre sonra Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Karaca ve Can Yapıcıoğlu'nun ilk pozu ise sosyal medyayı salladı.

Sevgilisiyle olan pozu sosyal medyayı salladı

Yeni sevgilisiyle arasında 18 yaş bulunan Işın Karaca, Instagram hesabından yeni sevgilisiyle samimi pozunu kalp emojisiyle paylaştı. Aynı pozu Can Yapıcıoğlu'da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

''Eski eşimi aldatmadım''

Işın Karaca boşandığı eşi Tuğrul Odabaş'ı aldattığı iddialarıyla alakalı da samimi açıklamalarda bulundu. Karaca, Odabaş'ı aldatmadığını Can Yapıcıoğlu ile Haziran ayından bu yana çalıştığını ve geçtiğimiz haftalarda çıktıkları konserden sonra aşk yaşamaya başladıklarını söyledi.