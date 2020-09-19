Eşi Kemal Ayvaz'dan tek celsede boşanan Hanife eşine seslendi: İyi hissetmiyorum!

Evlilik programlarıyla ünlenen ve sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan Hanife Gürdal, geçtiğimiz gün, 9 ay önce evlendiği fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile boşandı. Zor günler geçiren Gürdal, dün akşam Instagram hesabından video yayınlayarak eski eşini eleştirdi.

"Emeklerimi sana yar etmiyorum"

Instagram sayfasından açıklama yapan Hanife Gürdal, "Bu konuyla ilgili açıklama yapacak kadar iyi hissetmiyorum. Kendisine rica ediyorum benimle ilgili düşünme konuşma. Bundan sonra hayatımda olma. Burası benim evim, düzenimi bırakıp gitmiyorum. Emeklerimi de sana yar etmiyorum. Arkamdan konuşurken 2-3 kere düşün. Kavga edip rezil duruma düşmek istemiyorum" dedi.

"Kemal'e çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor"

Kemal Ayvaz'ın memleketi olan Trabzon'da yaşadığı için tepkilerin hedefi olan Hanife, kötü yorumlara da şu yanıtı verdi: "Herkes bir yorum yapacak ve bunun önüne geçemeyeceğim. Ben adamın memleketinde ve onun evinde değilim. Parasını verdiği her yerde yaşayabilirim. Bu kimseyi ilgilendirmez. Burada kalacağım, ailemi de buraya getireceğim. Barışmıyorum da çünkü ahlaksız kadın çok bu memlekette. Burada bana bu tarz yorumlar yapan kadınlarda biliyorum ki Kemal'e de çıplak fotoğrafını gönderiyorlar."